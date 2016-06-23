Фанаты "Халл Сити" поддержали Леонида Слуцкого после увольнения из клуба

Реакция фанатов "Халл Сити" на новость об увольнении Леонида Слуцкого.

Накануне стало известно об увольнении российского тренера Леонида Слуцкого из клуба английского Чемпионшипа "Халл Сити". По официальным данным, экс-наставник "тигров" покинул команду по "обоюдному согласию". До этого его команда не могла победить в 7 матчах подряд. "Халл Сити" играл вничью и даже проигрывал более слабы клубам, регулярно пропуская на последних минутах.

При этом, судя по реакции в социальных сетях, фанаты "Халл Сити" огорчены увольнением первого в английской истории русского тренера. Подавляющее большинство болельщиков черно-желтых винят в проблемах клуба его владельцев и скудный состав команды, а Леонида Слуцкого называют "классным парнем". Канал Piter.TV предлагает обзор самых ярких твитов, связанных с увольнением экс-тренера сборной России и ЦСКА.

Что пишут фанаты "Халл Сити" об увольнении Леонида Слуцкого?

Пользователь Майк Ярдли предлагает вслед за Леонидом Слуцкий уволить вице-президента клуба Эхаба Аллама и главного скаута Ли Дарнбро. По его мнению, они больше заслужили увольнения, чем российский тренер.

Дарнбро - следующий, пожалуйста! Он и Эхаб большие виновники текущего положения дел, чем Леонид.

Пользователи Deano и ItzBelch просто искренне благодарят россиянина за время, проведенное в "Халле" и явно сожалеют о произошедшем.

- Спасибо тебе, Леонид. От каждого фаната "Халл Сити". Ты сделал все что мог с тем, что тебе дали.

- Всего наилучшего, Леонид. Трудно добиться чего-то, не имея денег, в первую очередь.

Нашлись и люди, которые вспомнили свой личный опыт общения с наставником. Ни для кого не секрет, что Леонид Слуцкий был предельно открыт для фанатов, постоянно устраивал встречи и автограф-сессии с болельщиками. Юзер Ash Durham вспоминает россиянина как теплого и доброго человека.

Мы все видели, что к этому шло. Но я желаю ему всего лучшего. Он всегда уделял время фанатам и пытался проникнуть в нашу культуру.

Пусть у него в будущем все будет хорошо, а мы еще увидим Леонида в Англии.

В комментариях к твиту об увольнении Слуцкого (за 14 часов их набралось более 200, это не считая ретвитов) царят самые разные эмоции. Люди делятся сарказмом, жалостью и негативными прогнозами на будущее. Вот как обсуждают происходящее эти три пользователя.

- Я уверен, он классный парень и может стать крутым менеджером. Но с этими обсосами ему ничего не светило. Рад, что он уходит, пока эта ситуация его не убила

- Да к нам хоть Гвардиолу пригласи. Он придет, а мы останемся в дерьме.

- Клуб умирает.

Среди двух сотен комментариев мы не нашли ни одного, где англичане выражали бы ненависть к Леониду Слуцкому и хоть какие-то надежды на воскрешение с новым тренером. Люди постят совместные фото с россиянином и желают ему всего лучшего. Главными антигероями все видет хозяев клуба - египетских олигархов братьев Эхаб.

Уже четвертый уволенный тренер за 18 месяцев. И мы все ниже, уже на зоне вылета. Никаких покупок! Рождество для Эхабов пришло слишком рано...

- Спасибо, Леонид! Это точно не твоя вина Если бы у нас были хорошие хозяева, все было бы по-другому.

- Кто ваши следующие жертвы, Эхаб???

Ну а эти твиты оставим в финале текста. Таких трогательных записей сегодня будет много! Людям по-человечески жалко, что все "не срослось". Даже гугл-переводчик передает трагизм ситуации.