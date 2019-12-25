Фаната "Локомотива" оштрафовали за избитого болельщика "Зенита"

Мужчина пустил в ход кулаки на матче двух команд 29 февраля.

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на 12 тысяч рублей футбольного фаната Андрея Коробкова, провинившегося на футбольном матче. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина нарушил правила поведения на спортивных мероприятиях.

Как выяснил суд, 29 февраля вечером Коробков смотрел матч между "Зенитом" и "Локомотивом" на стадионе "Газпром Арена". В пылу эмоций фанат московской команды несколько раз ударил болельщика сине-бело-голубых. Разгорелся ли на площадке конфликт или зенитовец просто попался под горячую руку фаната "Локомотива", не уточняется.

Помимо штрафа агрессивного болельщика ждало отстранение от посещения спортивных мероприятий на год.

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Фото: Piter.TV