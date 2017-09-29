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Фанат Месси прорвался на поле во время матча и поцеловал бутсу игрока

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Мир облетели кадры необычной выходки одного из фанатов легендарного футболиста Лионеля Месси.

Инцидент на поле с фанатом Лионеля Месси произошел во время матча Лиги Чемпионов между каталонцами и португальцами 27 сентября. 

Молодой парень прорвался в разгар матча на поле. Подбежав к Месси, что-то начал говорить ему. На что Месси дружески приобнял своего фаната и что-то ответил, прикасаясь благодарно к фанату. После чего фанат наклонился к ногам своего кумира и поцеловал бутсу игрока. В этот момент подбежали служащие и вывели нарушителя с поля.

К слову сказать, матч завершился победой Барселоны со счетом 1:0.

Лионель Андрес Месси аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба «Барселона» Лучший бомбардир в истории "Барселоны" и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.

YouTube/TheFinalWhistle HD

Теги: видео , месси , новости в мире , фанат , футбол
Категории: Лента новостей Мировые новости Спорт

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