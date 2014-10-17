Фабрика IKEA в Тихвине сократит штаб вдвое и начнет работу 1 сентября

Предполагается, что предприятие проработает до Нового года.

Через три недели, с 1 сентября, завод IKEA – "Икеа Индастри Тихвин" возобновит работу. Об этом сообщили в группе "Профсоюз икеа Тихвин" в соцсети "ВКонтакте".

Сотрудники будут работать в две смены, неделя через неделю. За "выходную" неделю будут выплачивать не менее 2/3 оплаты труда, но не более 80 процентов от заработка. Общий заработок составит 90% от оклада. Предприятие планирует продолжать работу до Нового года. С половиной сотрудников трудовые отношения были официально расторгнуты.

Отмечается, что в среду, 10 августа, прошли общие собрания работников. Такие собрания проходят в течение двух дней.

Фото: ikea.com