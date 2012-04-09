FT: США в ближайшее время могут снять санкции с России

На переговорах с США российская сторона предложила список "заманчивых бизнес-предложений".

Соединенные Штаты в ближайшее время могут снять санкции с России. Об этом сообщает издание Financial Times.

В опубликованном материале отмечается, что одной из немногих вещей, которые мотивируют президента США Дональда Трампа, являются деньги. Также в Financial Times отметили, что на прошедших в Эр-Рияде переговорах российская сторона предложила список "заманчивых бизнес-предложений", и по этой причине санкции могут быть сняты в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что ЕС будет готовить 17-й пакет санкций против России.

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