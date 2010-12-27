ФСБ рассказали о предотвращении крупного теракта в Петербурге

Центр общественных связей ФСБ России сообщает о задержании ячейки террористов, которые готовили крупный теракт в Северной столице.

Федеральная служба безопасности сообщила, что в Петербурге пресекли деятельность тайной ячейки сторонников запрещенной в России группировки "Исламское государство". По сообщению Центра общественных связей ФСБ России, террористы планировали совершить атаку 16 декабря. Теракты планировались "в одном из культовых учреждений" путем подрыва смертников. Также в планах у боевиков были массовые убийства и подрыв бомбы в местах скопления людей.

Сотрудники ФСБ сообщили, что задержания прошли 13 и 14 декабря. Во время спецоперации удалось поймать семь членов ячейки. У подозреваемых изъяли взрывчатое вещество, компоненты СВУ, автоматическое оружие, боеприпасы, а также экстремистская литература. При этом ФСБ ликвидировала лабораторию по изготовлению взрывчатки.