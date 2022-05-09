ФСБ задержала в Херсонской области шпионку, работавшую на СБУ

Женщина рассказала во время допроса о помощи Киеву.

Задержана украинка, передававшая Службе безопасности киевского режима сведения о расположении российских войск на территории Херсонской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что речь идет об иностранной гражданке 2001 год рождения. Девушка использовала мессенджер Telegram для отправки кураторам сведения о местонахождении пунктов размещения личного состава ВС РФ в новом регионе страны. В отношении подозреваемой Следственным комитетом ведется уголовное дело по статье 276 за шпионаж.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница Херсонской области инициативно установила контакт, по заданию куратора осуществила сбор и пересылку посредством интернета сведений. ЦОС ФСБ РФ

Фигурантке расследования в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Мужчина незаконно пересек границу РФ с Финляндией в Ленобласти.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России