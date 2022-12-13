ФСБ: в Дагестане разоблачили масштабное производство фальшивых купюр

Отмечается, что годовой объем продукции превышал миллиард рублей.

В Дагестане разоблачили масштабное производство фальшивых купюр по 5000 рублей. Об этом сообщили в ФСБ России.

Сотрудники ведомства задержали группу из 11 человек, которые занимались производством фальшивых денег на территории Левашинского района. В структуру группировки входили подразделения, ответственные за сбыт крупных партий поддельных банкнот в различных субъектах России. Отмечается, что годовой объем продукции превышал миллиард рублей.

В ходе обысков были обнаружены более 20 млн поддельных рублей, а также составные элементы клише для изготовления купюр. Задержанным предъявлены обвинения в совершении инкриминируемых преступлений и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала в Новгородской области россиянина, работавшего на Украину.

Видео: ФСБ России