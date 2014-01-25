ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета

Сотрудники разведки пытались завербовать российского летчика с целью завладеть вертолетом радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1.

Сотрудники ФСБ России сорвали операцию украинской военной разведки по угону вертолета. Об этом сообщили в ЦОС силового ведомства.

Отмечается. что сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью завладеть вертолетом радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. При этом российские военные, проведя так называемую "оперативную игру", смогли нанести удар по противнику. Уточняется, что ВС РФ вскрыли и поразили позиции ПВО и места дислокации подразделений ВСУ.

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Видео: ЦОС ФСБ России