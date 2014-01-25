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ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета

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Сотрудники разведки пытались завербовать российского летчика с целью завладеть вертолетом радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1.

Сотрудники ФСБ России сорвали операцию украинской военной разведки по угону вертолета. Об этом сообщили в ЦОС силового ведомства.

Отмечается. что сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью завладеть вертолетом радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. При этом российские военные, проведя так называемую "оперативную игру", смогли нанести удар по противнику. Уточняется, что ВС РФ вскрыли и поразили позиции ПВО и места дислокации подразделений ВСУ.

Ранее мы сообщали, что жителя Крыма задержали за агентурное сотрудничество с СБУ.

Видео: ЦОС ФСБ России

Теги: вооруженные силы украины, разведка, угон вертолета, фсб россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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