Жителя Крыма задержали за агентурное сотрудничество с СБУ

Подозреваемый на допросе рассказал о полученном от СБУ задании.

Российское силовое ведомство задержало 51-летнего жителя Крыма за сотрудничество со Службой безопасности Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что подозреваемый мужчина по собственной инициативе установил контакт с кураторами из киевского режима через мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal. Одним из заданий фигуранта расследование было извлечь из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов, чтобы в дальнейшем эти контакты использовались агентурной сетью СБУ в регионе.

Получив координаты тайника, злоумышленник извлек из него несколько сим-карт, часть из которых, согласно указаниям сотрудника СБУ, перепрятал, а остальные хранил по месту своего жительства в Симферополе до получения последующих указаний. сообщение ЦОС ФСБ РФ

За выполнение данного задания ему на банковскую карту было зачислено денежное вознаграждение. В отношении мужчины ведется уголовное дело по статье 275.1 УК РФ. Речь идет о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Сейчас местный житель отправлен под стражу.

В Волгоградской области задержаны подозреваемые в краже дизельного топлива.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России