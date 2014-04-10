В Волгоградской области задержаны подозреваемые в краже дизельного топлива

Ирина Волк рассказала о ликвидации преступной схемы по крупной краже топлива у собственника.

Криминальная схема, придуманная неработающим жителем из Волгоградской области, на протяжении нескольких месяцев приносила ему и его сообщникам прибыль в регионе. Однако российские правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в социальных сетях. Она пояснила, что полиция совместно с ФСБ задержали фигурантов расследования. Во время обысков у мужчин изъят крупный объем дизельного топлива.

Известно, что в 2023 году один из злоумышленников предложил работникам локомотивного депо Приволжской железной дороги поучаствовать в своем незаконном бизнесе. На протяжении нескольких месяцев сотрудники перекачивали дизельное топливо из баков тепловозов в емкости грузовых автомобилей во время незапланированных стоянок транспортных средств. Затем товар реализовывался частным лицам и компаниям. Собственнику причинили ущерб в размере трех с половиной миллионов рублей.

Один из фигурантов заключил досудебное соглашение. Ему вынесен приговор и назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно. пресс-служба МВД РФ по региону

В текущий момент предварительное расследование уголовного дела завершено. Прокурор утвердил обвинительное заключение, материалы направлены на изучение по существу в Иловлинский районный суд.

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Фото и видео: МВД Медиа