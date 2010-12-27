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Пограничники задержали финна на "Мерседесе", который снес ворота штрафстоянки в Петербурге
Сегодня, 13:01
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Butenko
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Пограничники задержали финна на "Мерседесе", который снес ворота штрафстоянки в Петербурге

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Гражданин Финляндии не смог скрыться от наказания.

Пограничное управление ФСБ задержало на границе с Финляндией виновника вчерашнего ЧП на штрафстоянке в Невском районе Петербурга.  Речь идет о 41-летнем мужчине, который поссорился с эвакуаторщиком и снес ворота штрафной стоянки, а затем скрылся в неизвестном направлении. 

Как сообщает пресс-служба ФСБ, гражданина Финляндии задержали в тот же день в рамках поисковой операции. Его "Мерседес" остановили рядом с финской границей у пропускного пукнта "Торфяновка". Иностранец несся на иномарке с целью покинуть пределы РФ и уйти от наказания. Однако финна все-таки задержали и передали в руки полиции.

Напомним, что накануне транспортное средство гражданина соседней страны увезли на штрафстоянку за парковку в неположенном месте. Он выразил активное несогласие с действиями эвакуаторщика и угнал свою же машину с парковки. При этом лихой водитель повредил имущество штрафстоянки.

Сейчас "горячий финский парень" и его машина доставлены в город Выборг. Финн дает объяснения властям, а полиция проверяет действия иностранца на состав преступления.

 

Ранее мы писали, что неизвестный с финским акцентом протаранил ворота штрафстоянки

 

 

Теги: гражданин финляндии , новости спб , фсб
Категории: Новости СПб Мировые новости

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