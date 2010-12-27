Неизвестный с финским акцентом протаранил ворота штрафстоянки

Сторож рассказал, что иномарку привез эвакуатор за нарушение ПДД.

Водитель решил пойти на таран, чтобы не оплачивать штраф за парковку в неправильном месте. Как сообщает 47news, в полицию обратился сторож, который рассказал , мужчина уехал на своем "Мерседесе" с финскими номерами.

Известно, что 24 марта на специализированную стоянку на проспекте Большевиков был доставлен "Мерседес ML" с финскими номерами. В сопроводительных документах указали, что эвакуирован за нарушение правил парковки.

Со слов сторожа, в восемь вечера на "Ленд Крузер 200" приехал мужчина славянской внешности, но с акцентом, предположительно финским. Иномарка уехала, а он направился к свой машине, открыл и завел ее. После этого неизвестный подъехал к воротам. Однако вместо того, чтобы заплатить штраф, фин вышел и подошел к воротам. Осмотрев трос, который служил замком, водитель вернулся в машину и, протаранив ворота, скрылся в неизвестном направлении.

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