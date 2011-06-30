ФСБ рассказала о разоблачении высокопоставленного украинского шпиона

Полковник Минобороны Украины получал данные о воинских частях в Крыму.

В ФСБ России рассказали о разоблачении высокопоставленного украинского разведчика, который действовал на территории РФ нелегально. Известно, что полковник Главного управления разведки Минобороны Украины по решению Южного окружного военного суда получил наказание в виде совокупного срока на 19,5 лет нахождения в исправительной колонии строгого режима. Речь идет о Штыбликове Д.А. Его признали виновным в государственной измене.

...С назначением наказания в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы... по совокупности с назначенным ему в 2017 году Севастопольским городским судом наказания в виде 5 лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах Крыма и ЧФ. пресс-служба ФСБ РФ

Напомним, что после присоединения Крыма к составу России в 2014 году подозреваемый по заданию украинской разведки остался на полуострове, а также получил российское гражданство. Он устроился на гражданскую должность в Черноморски флот РФ, затем начал передавать засекреченные сведения киевскому режиму (о расположении воинских частей в регионе).

В Херсонской области задержана группа украинцев, планировавших теракты.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости