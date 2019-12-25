Силовики задержали жителя Нефтекамска, который собирался поджечь городскую администрацию.

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления силового ведомства. На данный момент известно, что оперативники задержали жителя города Нефтекамск. Мужчина подозревается в организации теракта. Он собирался поджечь местную администрацию при помощи самодельного зажигательного устройства.

В Ведомстве считают, что данная акция планировалась для дестабилизации работы органов государственной власти в регионе. Действия злоумышленника направлены на отрицание конституционного строя в стране. Мужчина также открыто вел агитационную деятельность в социальных сетях. Сотрудники ФСБ поймали преступника на этапе подготовки теракта. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям за теракт и публичные призывы к терроризму.

В настоящее время подозреваемый уже дал показания.

ФСБ задержала преступную группировку после нападения на полицейских.

Фото: Piter.tv

