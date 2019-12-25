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ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
Сегодня, 13:48
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ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

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Силовики задержали жителя Нефтекамска, который собирался поджечь городскую администрацию.

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления силового ведомства. На данный момент известно, что оперативники задержали жителя города Нефтекамск. Мужчина подозревается в организации теракта. Он собирался поджечь местную администрацию при помощи самодельного зажигательного устройства.

В Ведомстве считают, что данная акция планировалась для дестабилизации работы органов государственной власти в регионе. Действия злоумышленника направлены на отрицание конституционного строя в стране. Мужчина также открыто вел агитационную деятельность в социальных сетях. Сотрудники ФСБ поймали преступника на этапе подготовки теракта. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям за теракт и публичные призывы к терроризму.

В настоящее время подозреваемый уже дал показания. 

ФСБ задержала преступную группировку после нападения на полицейских.

Фото: Piter.tv
 

Теги: башкирия, нефтекамск, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Терроризм, Новости России,

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