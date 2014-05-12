ФСБ показала на видео тонны нелегального деликатеса на десятки миллионов рублей

Браконьеры нанесли РФ ущерб в 30 млн рублей.

ФСБ России показала на видео тонны нелегального деликатеса на десятки миллионов рублей. Ролик предоставлен журналистам Центром общественных связей силового ведомства. Известно, что силовики задержали браконьеров, которые нелегально добыли морских гребешков, крабов и ценную рыбу.

Известно, что подозреваемые занимались незаконным промыслом в акватории мыса Иваново, расположенного около населенного пункта Датта Ванинского района. В общей сложности оперативники смогли изъять у злоумышленников более 1,2 тонн рыбной продукции. У всего объема биоресурсов не имелось сопровождающей документации. Ущерб для государства оценивается в 30 млн рублей.

По факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело.

Спецоперация ФСБ и СОБР по поимке устроивших самосуд россиян попала на видео.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

