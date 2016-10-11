Сотрудники ФСБ провели тотальную проверку в Центре управления парковками Петербурга

В Петербурге сотрудники ФСБ устроили масштабную плановую проверку в ГКУ "Городской центр управления парковками".

В Санкт-Петербурге сотрудники Службы экономической безопасности регионального управления ФСБ исключают документы в ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга". Процесс изъятия проводятся в офисе учреждения на 7 этаже бизнес-центра "Невская ратуша", а также на автостоянках, которыми управляет организация.

Известно, что сотрудники ФСБ прибыли 3 ноября в Дегтярный переулок, дом 11 Б, около 16.50 в офис №701 "Невской ратуши", где располагается Городской центр управления парковками. Изъятие документов и их оформление затянулись на долгий период времени.