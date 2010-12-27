В Петербурге ФСБ проверяет Комитет по здравоохранению на нарушение законности сделок

В Петербурге ФСБ подозревает Комитет по здравоохранению в неправомерном заключении контрактов.

Сотрудники УФСБ по Петербургу изъяли документацию Комитета по здравоохранения. Оперативные мероприятия прошли днем 29 марта. Представители службы по борьбе с терроризмом интересовались отдел по развитию медучреждений и подведомственный ГБУ "Стройкомплект".

В течение пяти часов специалисты искали бумажные и электронные носители с информацией, чтобы проследить за возможными финансовыми нарушениями, а также проверить меры безопасности в сфере охраны здоровья. По сведениям от официального источника - сайта государственных закупок, Комитет через компанию "Стройреанимация" заключил дорогостоящие контракты крупную сумму денег. В 2015-ом стоимость договоров с фирмами составила миллиард рублей, в 2016 и 2017 годах - по полумиллиарду рублей.

