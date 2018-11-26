ФСБ: американец собирал данные для системы генетического скрининга россиян

Евгений (Джин) Спектор занимался шпионажем для Пентагона.

Американский гражданин Евгений (Джин) Спектор, осужденный Мосгорсудом на 15 лет лишения свободы, собирал для Пентагона сведения, необходимые для создания системы генетического скрининга российских жителей. В настоящее время иностранец признан виновным в шпионаже по статье 276 УК РФ. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ. В надзорном ведомстве добавили, что фигурант расследования действовал в интересах минобороны США и аффилированной с ним коммерческой организации. Мужчина собирал и предавал кураторам данные, связанные с биотехнологической и биомедицинской тематикой.

Преступная деятельность Спектора Е. М. полностью доказана. ЦОС ФСБ РФ

Судебная инстанция в российской столице рассматривала уголовное дело Спектора на закрытом заседании с участием защитника. Судьи с учетом ранее вынесенного приговора назначили обвиняемому наказание в виде 15 лет. Наказание иностранец будет отбывать в колонии строгого режима. Также иностранец выплатит штраф в размере 14 млн 116 тысяч 805 рублей 55 копеек. на текущий момент приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что Евгений Спектор родился и вырос в Ленинграде, затем переехал в США. Там он получил американское гражданство.

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