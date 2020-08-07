ФОМ: 56% россиян доверяют Путину

Социологи узнали мнение россиян о работе президента РФ и правительства при Мишустине.

Фонд "Общественное мнение" заявил о том, что 56% россиян доверяют Владимиру Путину. такие результаты показал опрос, проведенный организацией. Социологи установили, что скорее не доверяют президенту России 32% граждан, а еще 11% затруднились ответить на вопрос.

Около 60% опрошенных считают, что Путин скорее хорошо выполняет обязанности главы государства. Обратного мнения придерживаются 27% граждан. Еще 13% - затрудняются с ответом. Работу правительства при Михаиле Мишустине хорошо оценивают 45% населения, 20% - плохо, еще 35% не смогли ответить.

Если бы голосование за депутатов в Государственную Думу проводилось 9 августа, то 29% россиян отдали бы предпочтение "Единой России", по 12% граждан готовы поддержать коммунистическую партию и ЛДПР, 5% - "Справедливую Россию", 7% не пошли бы на выборы и 15% отдадут голос за другую партию.

Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года.

Видео: Президент РФ