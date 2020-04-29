Предприятие не должно быть в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

ФНС объяснила, как получить безвозмездную финансовую помощь. Об этом пишет РБК.

Сообщается, что финансовая помощь в размере одного МРОТ — 12 130 рублей — будет перечислена на каждого сотрудника вне зависимости от того, сколько времени человек проработал в компании.

Деньги будут поступать на счета 18 мая. О том, как будут начисляться субсидии, рассказала заместитель главы Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук на вебинаре ТПП. По её словам, чтобы получить помощь от государства, бизнес должен состоять в реестре субъектов МСП на 1 марта. Также его основная деятельность в ЕГРЮЛ должна попадать под отрасль, которую правительство признало пострадавшей от пандемии.

Также предприятие не должно быть в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства. По состоянию на 1 марта у компании не должно быть долгов по налогам более чем на три тысячи рублей.

Также в фирме должно остаться 90% от штата сотрудников, который был по состоянию на 1 апреля.

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