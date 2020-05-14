ФНС: 44 тысячи предпринимателей получили субсидии в размере МРОТ на работника

С 1 мая поступило 351 тысяч заявлений.

44 тысячи предпринимателей получили субсидии в размере МРОТ на работника. Об этом рассказал руководитель ФНС России Даниил Егоров.

По его словам, с 1 мая поступило 351 тысяч заявлений. Из них требованиям соответствуют 257 тысяч.

Егоров отметил, что лучше всего заявление подавать через личный кабинет на сайте налоговой, так как там почти все поля предзаполнены. Предпринимателю остаётся только ввести номер счёта, на который он хочет получить выплату.

В ФНС добавили, что чаще всего за субсидией обращаются представители бизнеса в сферах грузоперевозок, торговли, туризма, косметологии и парикмахерских. Для получения выплаты у предприятия не должно быть долгов по налогам, они должны работать в пострадавшей от коронавируса отрасли, не находиться в состоянии ликвидации и не быть банкротом.

Ранее мы рассказали, что биржа труда Ленобласти выплатила 16,2 миллиона рублей безработным и самозанятым.

Видео: kremlin.ru