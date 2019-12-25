Биржа труда Ленобласти выплатила 16,2 миллиона рублей безработных и самозанятым

Поддержку от региона получили 3074 гражданина.

Безработных и самозанятые жители Ленинградской области получили выплаты от Биржи труда. Общая сумма средств составила 16,2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Средства уже переданы 2625 безработным и 449 самозанятым. Кроме того, в Центр социальной защиты переданы сведения о 886 жителях, имеющих 1222 несовершеннолетних детей.

Напомним, что по состоянию на среду, 13 мая, на учете Биржи Труда Ленинградской области числится 19,3 тысячи человек. Из них 14,6 тысяч уже получили статус безработного.

Для связи с Биржей Труда, а также для ознакомления с образцами документов, контактной и другой информации, необходимо перейти на сайт регионального комитета по труду и занятости населения или воспользоваться "горячей" линией по номеру 8 (800) 350-47-47.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области