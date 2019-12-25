Врачам Ленобласти передали 1000 защитных экранов

Средства защиты получат 34 медицинских учреждения.

В 34 лечебно-профилактических учреждения Ленинградской области доставили 1000 лицевых экранов. Защитные средства предоставил Северо-Западный центр трансфера технологий. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Экраны созданы по заказу региональных больниц с наибольшим числом зараженных коронавирусом. Так, щитки получили Приозерская, Сертоловская, Тихвинская, Токсовская межрайонные больницы, Всеволожская клиническая межрайонная больница и Ленинградский областной клинический онко-диспансер.

Разработки СЗЦТТ позволяют защитить дыхательные пути и слизистые оболочки от проникновения вирусов. Экраны изготовлены из пластика, их функциональные части созданы с помощью 3D-принтера.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области, telegram / lenobladminka