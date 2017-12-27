ФК Турции первый в мире приобрел игрока за биткоины

Первую покупку футболиста за криптовалюту провел турецкий клуб.

Как стало известно, любительский футбольный клуб из Турции провел первую сделку по покупке игрока с помощью криптовалюты. Об этом сообщили представители команды на официальном аккаунте в Twitter.

ФК "Харунустаспор" за биткоины принял в свои ряды Омера Фарука Кироглу. За переход в спортивную команду игроку заплатили 0,0524 биткоина. В настоящее время эта сумма приравнивается к 440 евро.

Данную сделку считают исторической, потому что это первый случай в футбольной практике, когда спортсмена покупают за криптовалюту.

Фото и видео: Twitter/futbolarena