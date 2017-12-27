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ФК Турции первый в мире приобрел игрока за биткоины

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Первую покупку футболиста за криптовалюту провел турецкий клуб.

Как стало известно, любительский футбольный клуб из Турции провел первую сделку по покупке игрока с помощью криптовалюты. Об этом сообщили представители команды на официальном аккаунте в Twitter.
 
ФК "Харунустаспор" за биткоины принял в свои ряды Омера Фарука Кироглу. За переход в спортивную команду игроку заплатили 0,0524 биткоина. В настоящее время эта сумма приравнивается к 440 евро. 
 
Данную сделку считают исторической, потому что это первый случай в футбольной практике, когда спортсмена покупают за криптовалюту. 
 
 
Фото и видео: Twitter/futbolarena
Теги: биткоин , игрок , криптовалюта , покупка , турция , футбольный клуб
Категории: Мировые новости

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