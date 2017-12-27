FIFA проведёт седьмой визит на стадионы ЧМ-2018

FIFA окончательно проверит стадион "Санкт-Петербург" на готовность к ЧМ-2018.

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" проведут финальный визит по подготовке стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Основная цель визита – обсуждение операционной деятельности стадионов в период ЧМ-2018.



Сообщается, что визит пройдет в три этапа. С 30 января по 1 февраля делегация, которую возглавят председатель и генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, посетит "Стадион Санкт-Петербург", "Стадион Лужники" и "Стадион Спартак" в Москве.

В феврале и марте проверят остальные девять стадионов. О графике и маршруте двух других этапов операционного визита будет сообщено дополнительно.

Напомним, что Чемпионат мира пройдет в 11 городах России (Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Калининград, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеренбург) с 14 июня по 15 июля.

Фото: социальные сети