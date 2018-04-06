ФИФА показала билеты на российский Чемпионат Мира по футболу

В сети появилась презентация билета на ЧМ по футболу.

Международная федерация футбола - ФИФА официально опубликовала вид билетов на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.

На каждом пропускном документе будет указана вся необходимая информация о матче, а именно: названия команд, стадиона, дата и время начала матча и начала допуска болельщиков. Кроме того, в билете будет напечатана его категория, схема сектора с указанием, где расположено место на трибунах.

С обратной стороны билета будет написан перечень запрещенных предметов и сокращенный вариант Общих условий использования билетов.

Стоит отметить, что дизайнеры потрудились над защитой билетов, используя голограмму и штрихкод. Напомним, что Чемпионат Мира по футболу - 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11.

Фото: Twitter - Чемпионат мира FIFA 2018