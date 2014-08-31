ФБР проведет расследование по факту поджогов избирательных урн

Карин Жан-Пьер назвала неприемлемым попытки отобрать у избирателей право голосовать.

Федеральное бюро расследований в США проведет расследование по факту поджогов избирательных урн в американских штатах Вашингтон и Орегон. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница

Мы стремимся к тому, чтобы право американцев голосовать реализовывалось. Мы привержены этому и хотим убедиться, что это право не будет попрано. Поэтому мы сотрудничаем с властями штатов, предоставляя запасные избирательные бюллетени. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что новостное агентство The Associated Press (AP) со ссылкой на собственные источники сообщило читателям о том, что на зажигательные устройства, обнаруженные на месте поджогов урн для голосования в Портленде штата Орегон и близлежащем городе Ванкувере штата Вашингтон, была нанесена надпись "Свободу Газе". На третье устройство, обнаруженное специалистами в другой урне для голосования в Ванкувере ранее, фиксированы надписи "Свободу Палестине" и "Свободу Газе".

Белый дом сообщил об обеспокоенности из-за гипотетического вмешательства РФ в выборы.

Фото и видео: YouTube / Defense Now