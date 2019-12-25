ФАС ждет от гостиниц Петербурга отчета о ценах на майские праздники

В список регионов, которые должны предоставить документы, вошли также Москва, Подмосковье и Татарстан.

Накануне, 18 мая, стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась ценами в гостиницах Москвы, Подмосковья, Петербурга и Татарстана. Об этом сообщил "Коммерсант".

Отельеры должны предоставить сведения об услугах с 15 апреля по 15 мая, а также пояснить, почему стоимость услуг была повышена. В документах должна быть указана совокупная выручка объектов за последний год.

Специалисты ФАС хотят выяснить, есть ли признаки антимонопольного законодательства. Анализ проводится по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Ранее чиновник сообщал, что необходимо принять меры по стабилизации цен на услуги гостиниц.

Фото: Piter.tv