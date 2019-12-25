Петербургское УФАС заподозрило в городе музыкальный картель

В деле фигурируют три организации, участвовавшие в закупках на 99 млн рублей.

Петербургское УФАС возбудило дело в отношении трех компаний, подозреваемых в создании музыкального картеля. Как рассказали в пресс-службе антимонопольщиков, подозреваемыми стали ООО "Золотая Лира", "Профиттрейд" и "ФП".

Организации подозревают в заключении картельного соглашения на 19 закупках, связанными с поставкой музыкальных инструментов в музыкальные школы. Две закупки на территории Московской области совершались в 2019 году в рамках нацпроекта "Культура". Известно, что общая сумма заключенных на аукционах контрактов составила почти 99 миллионов рублей, а сумма контрактов по нацпроекту превысила 22 млн рублей.

В ходе всех закупок снижение начальной максимальной цены контракта составило не больше 2%, заявки подавались с одного ip-адреса и составлялись одними и теми же лицами. О дате и времени заседания комиссии УФАС по поводу картеля станет известно позднее.

X5 снова превысила максимальную долю на рынке Петербурга и получила письмо от УФАС.

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