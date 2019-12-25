  1. Главная
ФАС проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты
В случае выявления нарушений ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты. Об этом говорится в опубликованном релизе ведомства.

Отмечается, что ФАС намерена разобраться с высокими наценками на продукты, установленными крупными ретейлерами. Речь идет о сетях X5, "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О"Кей", "Лента", "Гиперглобус", "Мария Ра", "Монетка" и "Азбука вкуса". В эти федеральные торговые сети ведомство направило соответствующий запрос.

В ФАС подчеркнули, что полученные ответы изучат на предмет соблюдения закона о защите конкуренции. В случае выявления нарушений ведомство примет меры антимонопольного реагирования. Кроме того, ретейлерам предложили добровольно снизить и в дальнейшем ограничивать наценки на востребованные социально значимые товары.

Фото: Piter.tv

