УФАС огласит решение по "колпинскому картелю" на рынке соцпитания

В отношении всех участников сговора возбуждены уголовные дела.

Петербургские антимонопольщики закончили расследовать обстоятельства картельного сговора между десятью экономическими субъектами, занимавшимися организацией детского питания в Колпино. Об этом сообщила пресс-служба УФАС.

По данным УФАС, в 2016-2018 годах организации согласовали между собой цены в рамках 29 разыгрывавшихся чиновниками тендеров. Технические задания "подгонялись" под нужного участника торгов. Остальные участвовали в тендерах только для создания видимости конкуренции.

Обычно Санкт-Петербургское УФАС передает материалы антикартельного дела на возбуждение уголовного. Здесь же уголовное дело было возбуждено до антимонопольного, – рассказал глава УФАС Вадим Владимиров

В отношении всех участников сговора возбуждены уголовные дела.

В петербургском УФАС недовольны низкой конкуренцией в городе.

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