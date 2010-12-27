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УФАС огласит решение по "колпинскому картелю" на рынке соцпитания
Сегодня, 13:59
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nastya960

УФАС огласит решение по "колпинскому картелю" на рынке соцпитания

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В отношении всех участников сговора возбуждены уголовные дела. 

Петербургские антимонопольщики закончили расследовать обстоятельства картельного сговора между десятью экономическими субъектами, занимавшимися организацией детского питания в Колпино. Об этом сообщила пресс-служба УФАС.

По данным УФАС, в 2016-2018 годах организации согласовали между собой цены в рамках 29 разыгрывавшихся чиновниками тендеров. Технические задания "подгонялись" под нужного участника торгов. Остальные участвовали в тендерах только для создания видимости конкуренции.

Обычно Санкт-Петербургское УФАС передает материалы антикартельного дела на возбуждение уголовного. Здесь же уголовное дело было возбуждено до антимонопольного,

– рассказал глава УФАС Вадим Владимиров

В отношении всех участников сговора возбуждены уголовные дела. 

В петербургском УФАС недовольны низкой конкуренцией в городе.

Фото: pixabay 

Теги: картель, уфас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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