Терапевт: Ежегодно 60 тысяч человек слепнут от кори

Терапевт напомнил, что, если взрослый не помнит, была ли ему сделала прививка от кори и у него нет паспорта, то он не вакцинирован.

В Петербурге в начале февраля был выявлен первый случай кори в этом году. Врачи напомнили, что это одна из самых заразных болезней в мире.

Терапевт Сергей Шубин в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказал, чем опасна корь для взрослых. Он отметил, что ежегодно 60 тысяч человек слепнут от этого заболевания.

120-130 тысяч умирают от кори. Каждый первый из тысячи заболевает тяжелыми воспалениями мозговых оболочек. Сергей Шубин, терапевт

Терапевт напомнил, что, если взрослый не помнит, была ли ему сделала прививка от кори и у него нет паспорта, то он не вакцинирован. Прививка дает высокий процент иммунизации от заболевания, но примерно 5% людей могут заболеть в более легкой форме.

Фото: Piter.tv