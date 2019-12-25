Ежедневно улицы Петербурга чистят и моют более 500 уборочных машин

С 4 по 10 октября с проезжей части и тротуаров было собрано 1,4 тысячи кубометров мусора и почти 2,5 тысячи тонн смёта.

В течение прошлой недели городские магистрали чистили и мыли более 530 единиц техники и 950 работников ручного труда дорожных предприятия Комитета по благоустройству Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

С 4 по 10 октября с проезжей части и тротуаров было собрано 1,4 тысячи кубометров мусора и почти 2,5 тысячи тонн смёта. На мытье дорог было использовано 34 тысячи кубометров воды.

В понедельник, 11 октября, петербургские улицы чистят и моют 564 единицы техники и 949 работников ручного труда дорожных предприятий.

Работу уборочной техники горожане могут увидеть в онлайн-режиме на официальном сайте Комитета: https://ut.kb.gov.spb.ru/.

Во время осеннего месячника по благоустройству в Петербурге приведут в порядок около 52 млн квадратных метров дворов.

Фото: Piter.tv