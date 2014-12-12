В Петербурге приведут в порядок 52 млн "квадратов" дворов

Во время осеннего месячника по благоустройству в Петербурге приведут в порядок около 52 млн квадратных метров дворов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.
К зиме также необходимо отремонтировать 503 детские площадки, покрасить ограждения 152 контейнерных площадок, отремонтировать 516 скамеек и 2 440 погонных метров водосточных труб.
В настоящее время управляющие компании проводят санитарную обрезку кустарников и деревьев, ухаживают за газонами, очищают тротуары от опавшей листвы. Ежедневно во дворах наводят порядок 7 тысяч дворников, около 600 единиц уборочной техники и 1 тысяча средств малой механизации.
С 26 октября в городе откроется традиционное интернет-голосование, с помощью которого петербуржцы смогут поставить оценку проведенной работе в каждом районе.
Также в Петербурге помоют 60 млн "квадратов" улично-дорожной сети в месячник благоустройства.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.