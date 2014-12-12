В Петербурге приведут в порядок 52 млн "квадратов" дворов

В городе во всю идет подготовка к зиме.

Во время осеннего месячника по благоустройству в Петербурге приведут в порядок около 52 млн квадратных метров дворов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

К зиме также необходимо отремонтировать 503 детские площадки, покрасить ограждения 152 контейнерных площадок, отремонтировать 516 скамеек и 2 440 погонных метров водосточных труб.

В настоящее время управляющие компании проводят санитарную обрезку кустарников и деревьев, ухаживают за газонами, очищают тротуары от опавшей листвы. Ежедневно во дворах наводят порядок 7 тысяч дворников, около 600 единиц уборочной техники и 1 тысяча средств малой механизации.

С 26 октября в городе откроется традиционное интернет-голосование, с помощью которого петербуржцы смогут поставить оценку проведенной работе в каждом районе.

Также в Петербурге помоют 60 млн "квадратов" улично-дорожной сети в месячник благоустройства.

Фото: Piter.tv