Евросоюз может ввести "киберсанкции" против России и Китая

Для этого нужно одобрение всех стран ЕС

Новые санкции в отношении России и Китая могут затронуть некие структуры и лица, которые, по версии европейских чиновников, причастны к кибератакам. Такой информацией поделился Bloomberg.

Представители Евросоюза намерены обсудить данную инициативу уже на этой неделе. Перед этим пройдут консультации с экспертами, которые продлятся несколько месяцев.

Источник Bloomberg считает, что получить согласие всех стран ЕС будет трудно. Для введения указанных санкций нужно согласие всех государств Евросоюза.

Ранее Пристайко призвал усилить экономические санкции против России.