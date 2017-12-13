Европейский университет намерен судиться с Рособрнадзором

Европейский суд снова подал иск в московский суд.

Петербургский Европейский университет не сдается и снова подал иск в арбитражный суд Москвы на отказ в выдачи образовательной лицензии. В иске Европейский университет указывает на конкретные нарушения законодательства со стороны Рособрнадзора.

"Обращаем ваше внимание, что непредставление Рособрнадзором акта документарной проверки существенно нарушает права Университета в виду отсутствия возможности ознакомиться с результатами проверки, а также подать возражения на акт проверки в случае несогласия с изложенными выводами", говорится в иске. В связи с этим истцы намерены получить отказ в предоставлении образовательной лицензии.

Ректор Европейского университета Николай Вахтин рассказал, что иск приняли, но в настоящее время находится без внимания. Стоит отметить, что учебное заведение уже более года борется за образовательную лицензию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Рособрнадзор отказал в лицензии Европейскому университету.