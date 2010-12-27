Европейский университет прошел проверку Рособрнадзора

В вузе отметили, что прохождение выездной проверки не приравнивается к получению лицензии об образовательной деятельности.

Европейский Университет в Петербурге​ прошел выездную проверку Рособрнадзора. Об этом сообщила руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова.

Однако в вузе отметили, что прохождение выездной проверки не приравнивается к получению лицензии об образовательной деятельности. Однако она является обязательным условием. Решение Рособрнадзора о статусе лицензии будет опубликовано в качестве приказа до 6 сентября.

Алла Самолетова также уточнила, что вузу, чтобы начать работу, необходимо пройти выездную и документарную проверки.

По логике вещей, мы можем судить, что прошли и документарную проверку, но поскольку ведомство не предоставляет нам акты о прохождении документарной проверки, мы в этом не уверены. Алла Самолетова, руководитель аппарата ректора Европейского университета.

Если ведомство примет решение выдать университету лицензию, то вуз возобновит учебный процесс уже в этом году. В противном случае Европейский университет снова подаст документы на получение лицензии.

Напомним, вуз решился аккредитации осенью прошлого года.

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