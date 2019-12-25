Причина — распространение коронавируса.

Европейская конфедерация волейбола приостановила все турниры до 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба организации. Причина — распространение коронавируса.

В конфедерации подчеркнули, что следят за ситуацией с самого начала вспышки.

CEV привержена защите здоровья всех спортсменов, тренеров, должностных лиц и зрителей, - написано в пресс-релизе.

При этом полуфинал кубка CEV между "Локомотивом" и "Зенитом" пройдет по расписанию. Ведь это команды из одной страны — Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Ранее матчи английской премьер-лиги отменили из-за коронавируса.