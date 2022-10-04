Еврокомиссия в ближайшие дни не планирует выдвигать новых и дополнительных предложений по энергомерам. Соответствующей информацией с местными журналистами в ходе пресс-конференции в Брюсселе сделала официальный представитель Европейской комиссии Дана Спинант.
У нас нет формального пункта по энергетике на повестке дня коллегии еврокомиссаров на завтра. Есть ряд встреч на высоком уровне на этой неделе. Будет саммит в пятницу, где в списке тем для обсуждения присутствует энергетика.
Дана Спинант, пресс-секретарь ЕК
Эксперт уточнила, что делегаты из Еврокомиссии и Евросоюза на данном мероприятия продолжат контактировать с национальными правительствами и заслушают европейских лидеров и политических деятелей. После этого Брюссель намерен презентовать общественности новые инициативы по решению энергетического кризиса.
Чехия: предельные цены на газ не обсуждаются на встрече глав Минэнерго ЕС.
Фото и видео: European Commission
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