Дана Спинант рассказала о работе над выработкой мер по энергетической безопасности региона.

Еврокомиссия в ближайшие дни не планирует выдвигать новых и дополнительных предложений по энергомерам. Соответствующей информацией с местными журналистами в ходе пресс-конференции в Брюсселе сделала официальный представитель Европейской комиссии Дана Спинант.

У нас нет формального пункта по энергетике на повестке дня коллегии еврокомиссаров на завтра. Есть ряд встреч на высоком уровне на этой неделе. Будет саммит в пятницу, где в списке тем для обсуждения присутствует энергетика. Дана Спинант, пресс-секретарь ЕК

Эксперт уточнила, что делегаты из Еврокомиссии и Евросоюза на данном мероприятия продолжат контактировать с национальными правительствами и заслушают европейских лидеров и политических деятелей. После этого Брюссель намерен презентовать общественности новые инициативы по решению энергетического кризиса.

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Фото и видео: European Commission