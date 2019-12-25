Урсула фон дер Ляйен рассказала о стабильности возобновляемых источников энергии.

Еврокомиссия предлагает нарастить инвестиции в зеленую энергетику в ответ на энергокризис. Такое заявление перед журналистами сделала глава ЕС Урсула фон дер Ляйен. Она пообщалась с прессой во время своего прибытия на саммит Евросоюза и Западных Балкан. По мнению специалиста, в долгосрочной перспективе следует увеличить вложения в данную отрасль.

Мы должны всегда подчеркивать, что пока цены на газ взлетают вверх, цены на возобновляемые источники энергии за последние годы несколько снизились и остаются стабильными Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Эксперт напомнила СМИ о том, что Евросоюз в отличие от углеводородов способен самостоятельно создавать возобновляемую энергию. При этом ЕС на данный момент импортирует порядка 90% углеводородов в регион. Ранее Испания и Франция призвала Еврокомиссию срочно провести реформирование европейского энергетического рынка. Страны рассчитывают на введение регулируемых тарифов и контроля за запасами газа в ЕС.

Орбан: причиной энергокризиса в Европе являются ошибки ЕК.

Фото: European Commission