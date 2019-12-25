Орбан: причиной энергокризиса в Европе являются ошибки ЕК

Премьер Венгрии рассказал, как можно избежать проблем с газом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что причиной энергетического кризиса в европейском регионе частично являются ошибки Еврокомиссии. По мнению чиновника, ЕК должна изменить свое отношение к проведению "зеленых" норм в данной отрасли. В противном случае все страны ЕС пострадают. Такой позицией глава правительства поделился во время своего прибытия на саммит ЕС и стран Западных Балкан.

Евросоюз должен изменить свою политику, поскольку по меньшей мере частично причина роста цен - это ошибки Еврокомиссии. Мы должны изменить некоторые "зеленые" нормы, иначе все будут страдать. Виктор Орбан, премьер-министра Венгрии

Еврокомиссия: спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет.

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