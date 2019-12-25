Спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет

Франс Тиммерманс назвал причины энергокризиса.

В Еврокомиссии заявили, что спрос на энергетические ресурсы в региона Евросоюза достиг максимума за 25 лет. Такое заявление журналистам сделал заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс. Он прибыл в Брюссель на Совет по экологии. Основной причиной сложившегося кризиса специалист считает неблагоприятные рыночные условия.

Все дело в рыночных условиях. Спрос на энергоресурсы сегодня достиг максимальных показателей за последние 25 лет. Франс Тиммерманс, замглавы ЕК

Эксперт исключил отказ Европы от ранее установленных климатических задач по достижению зеленой экономики. Тиммерманс заметил, что эти нормы уже высечены на камне, поэтому рост стоимости газа и электричества не заставить ЕС отступиться от задуманного.

Пять стран ЕС заявили о намерении расследовать причины скачка цены на газ.

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