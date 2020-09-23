Евгений Цыганов прокомментировал ситуацию с письмом сына Цоя в Минкульт

Актер заявил, что не видел этого письма, но слышал, что такой инцидент есть.

Исполнитель главной роли в фильме Алексея Учителя "Цой" Евгений Цыганов прокомментировал Piter.TV ситуацию с письмом, которое написал сын рок-музыканта в Министерство культуры России. Актер заявил, что не видел этого письма, но слышал, что такой инцидент есть.

Я, честно говоря, вообще не в курсе ситуации. Я этого письма не видел, я слышал, что такой инцидент есть, но я просто его не читал, поэтому я не знаю, какие там претензии, и что не так. Евгений Цыганов

Напомним, сын Виктора Цоя Александр потребовал от Минкульта запретить выход фильма Алексея Учителя про его отца. По его словам, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий и сам фильм не показали родственникам для ознакомления и согласования.

Глава Минкульта России Ольга Любимова в ответ на обращение родственников Виктора Цоя заявила, что в фильме Учителя никаких нарушений выявлено не было, поэтому он получил прокатное удостоверение на законных основаниях. Любимова добавила, что если у родственников Цоя есть какие-либо претензии к авторам фильма, то они могут обратиться в суд.

Также сложившуюся ситуацию прокомментировал сам режиссер фильма "Цой" Алексей Учитель. По его словам, все это время он действовал открыто, встречался с сыном Цоя и показывал ему сценарий. Кинематографист уверен за юридическую сторону вопроса. По его словам, все документы проверяли тысячу раз.

"Это притча о Викторе Цое, где он как символ, это не биографический фильм", - отметил Алексей Учитель.

В основу сюжета легла вымышленная история о водителе "Икаруса" Павле Шелесте. Именно с этим автобусом столкнулся "Москвич" музыканта. По сценарию, водителю предстоит везти гроб с телом артиста на похороны в Ленинград. В поездку с ним отправляются родные и близкие Виктора Цоя. В ленте они представлены как собирательные образы с вымышленными именами.

Ранее про своего героя рассказал Евгений Цыганов.

Видео: Piter.TV