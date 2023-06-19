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19 июня, 23:26
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Эвелина Блёданс – о благотворительности и личном топе телепроектов

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Вместе с фондом "Мы все разные" актриса планирует запустить третий инклюзивный проект на тему правил поведения дома.

Продвижение российских фильмов и сериалов обсудили эксперты на ПМЭФ-2023. Своим мнением о лучших премьерах последнего времени поделилась теледива Эвелина Блёданс.

Мой топ телепроектов – "Звезды в Африке" на ТНТ, потому что я была внутри проекта, а сейчас я снаружи и со всей страной смотрю, кто же станет финалистом. Также проекты "Голос" и "Голос. Дети" – это наилучшие вещи для семейного просмотра. "Танцы" на ТНТ обожаем, смотрим всей семьей, мы болеем, сопереживаем, ругаемся, если кто-то поставил не ту оценку, хотя хотели, чтобы победил именно этот коллектив. Также вышел классный и замечательный сериал "Бедный олигарх", чтобы мы понимали, что бывает как много, так и сразу мало денег – и надо иметь в себе силы жить на те деньги, которые преопдносит судьба. 

Эвелина Блёданс, актриса театра и кино, певица и телеведущая

Актриса также рассказала о деятельности благотворительного фонда "Мы все разные". Фонд готовит новые инклюзивные спектакли с участием "солнечных детей".

Конечно время сейчас не простое, но мы верим, что запустим наш третий инклюзивный благотворительный проект. У нас была Азбука, Улица, а сейчас на подходе Правила поведения дома. И я верю, что в следующем году мы найдем возможность снова сделать спектакль и доказать: все разные, но все вместе. 

Эвелина Блёданс, актриса театра и кино, певица и телеведущая

Видео, фото: Piter.TV

Теги: тнт, фонд мы все разные, эвелина бледанс
Категории: Видео, Интервью, Лента новостей, Новости СПб,

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