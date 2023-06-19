Эвелина Блёданс – о благотворительности и личном топе телепроектов

Продвижение российских фильмов и сериалов обсудили эксперты на ПМЭФ-2023. Своим мнением о лучших премьерах последнего времени поделилась теледива Эвелина Блёданс.
Мой топ телепроектов – "Звезды в Африке" на ТНТ, потому что я была внутри проекта, а сейчас я снаружи и со всей страной смотрю, кто же станет финалистом. Также проекты "Голос" и "Голос. Дети" – это наилучшие вещи для семейного просмотра. "Танцы" на ТНТ обожаем, смотрим всей семьей, мы болеем, сопереживаем, ругаемся, если кто-то поставил не ту оценку, хотя хотели, чтобы победил именно этот коллектив. Также вышел классный и замечательный сериал "Бедный олигарх", чтобы мы понимали, что бывает как много, так и сразу мало денег – и надо иметь в себе силы жить на те деньги, которые преопдносит судьба.
Эвелина Блёданс, актриса театра и кино, певица и телеведущая
Актриса также рассказала о деятельности благотворительного фонда "Мы все разные". Фонд готовит новые инклюзивные спектакли с участием "солнечных детей".
Конечно время сейчас не простое, но мы верим, что запустим наш третий инклюзивный благотворительный проект. У нас была Азбука, Улица, а сейчас на подходе Правила поведения дома. И я верю, что в следующем году мы найдем возможность снова сделать спектакль и доказать: все разные, но все вместе.
Эвелина Блёданс, актриса театра и кино, певица и телеведущая
Видео, фото: Piter.TV
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