Эвелина Блёданс – о благотворительности и личном топе телепроектов

Продвижение российских фильмов и сериалов обсудили эксперты на ПМЭФ-2023. Своим мнением о лучших премьерах последнего времени поделилась теледива Эвелина Блёданс.

Мой топ телепроектов – "Звезды в Африке" на ТНТ, потому что я была внутри проекта, а сейчас я снаружи и со всей страной смотрю, кто же станет финалистом. Также проекты "Голос" и "Голос. Дети" – это наилучшие вещи для семейного просмотра. "Танцы" на ТНТ обожаем, смотрим всей семьей, мы болеем, сопереживаем, ругаемся, если кто-то поставил не ту оценку, хотя хотели, чтобы победил именно этот коллектив. Также вышел классный и замечательный сериал "Бедный олигарх", чтобы мы понимали, что бывает как много, так и сразу мало денег – и надо иметь в себе силы жить на те деньги, которые преопдносит судьба.

Эвелина Блёданс, актриса театра и кино, певица и телеведущая