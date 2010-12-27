На Выборгской таможне Ева Браун нашла спрятанный табак в автобусе

Под Петербургом преступники попытались обмануть собаку, провезя тайный груз в автобусе: пес оказался умнее.

На Выборгской таможне служебный пес унюхал крупную партию запрещенной для ввоза табачной смеси. Собака с кличкой Ева Браун обнаружила нелегальный товар в грузовом автобусе "Скания". Его хотели провезти через кордон у поста Брусничное, расположенного рядом с Финляндией. Об инциденте сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе дополнительного досмотра выяснилось, что преступники собирались переправить на территорию России около 80 кг снюса трех различных видов. Жевательная смесь была расфасована по 2,8 тысячам пакетов. Груз был найден в ходе сканирования багажа и технологических отделений транспортного средства, после того, как внимание сотрудников инспеции привлекло необычное поведение служебного животного.

По предварительным подсчетам, мошенники могли получить за табак в пределах 400 тысяч рублей. В отношении преступников возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение табачной продукции в крупном размере. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.