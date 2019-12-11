Этой зимой улицы города будут убирать еще 28 коммунальных машин

Вице-губернатор Евгений Разумишкин вручил ключи от очередной партии снегоуборочной техники.

Коммунальные машины и пылесосы, появившиеся в Петербурге, собраны на Калужском заводе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Петербург прибыло 28 коммунальных машин на базе Камаза и 5 компактных пылесосов ВКМ 2020. Ключи коммунальщикам вручил вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Новую технику будут использовать уже этой зимой. В общей сложности дорожники получат 271 единицу специальной техники.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько единиц уборочной техники выйдет на улицы Петербурга зимой.

Фото: администрация Петербурга