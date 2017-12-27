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В Петербурге банда из Туркменистана вымогала деньги у соотечественников
Сегодня, 14:47
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lesjasap
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В Петербурге банда из Туркменистана вымогала деньги у соотечественников

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Полиция Петербурга возбудила уголовное дело в отношении бандитов из Туркменистана.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении четверых мигрантов из Туркменистана. Молодых людей обвиняют в вымогательстве денежных средств у соотечественников и бандитизме. Банда действовала на территории Ленинградской области и города на Неве. 
 
Сообщается, что членам преступной группировки стали иностранцы в возрасте 24-29 лет. В период с сентября по октябрь злоумышленники совершили несколько преступлений. Следствие вменяет им в вину два случая вымогательства и разбойное нападение в Ленобласти, а также покушении на убийство двоих человек в Северной столице. 
 
Напомним, что трое подозреваемых задержаны. Еще один будет арестован в ближайшее время.
Теги: вымогательство , ленобласть , соотечественники , туркменистан
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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