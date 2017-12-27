В Петербурге банда из Туркменистана вымогала деньги у соотечественников

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело в отношении бандитов из Туркменистана.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении четверых мигрантов из Туркменистана. Молодых людей обвиняют в вымогательстве денежных средств у соотечественников и бандитизме. Банда действовала на территории Ленинградской области и города на Неве.

Сообщается, что членам преступной группировки стали иностранцы в возрасте 24-29 лет. В период с сентября по октябрь злоумышленники совершили несколько преступлений. Следствие вменяет им в вину два случая вымогательства и разбойное нападение в Ленобласти, а также покушении на убийство двоих человек в Северной столице.

Напомним, что трое подозреваемых задержаны. Еще один будет арестован в ближайшее время.