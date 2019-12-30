Эстонские круизные паромы зайдут в Петербург во время ЧЕ-2020

Эстонский судоходный концерн Tallink Grupp, занимающийся паромными перевозками, запустит два дополнительных рейса в Петербург, помимо запланированных 28 апреля и 1 июня. Это произойдёт во время проведения ЧЕ по футболу 2020 года, точные даты пока что неизвестны. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на гендира российского представительства Марко Палму.
Четыре матча Евро-2020 пройдут в Петербурге. Сборная Финляндии приедет в Петербург на матчи 17 и 22 июня.
Эстонский концерн активно сотрудничал с Петербургом в 2004-2006 году, после швартовки были прекращены.
Представители УЕФА прибудут в Петербург с инспекционным визитом.
Фото: pixabay
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