Эстонские круизные паромы зайдут в Петербург во время ЧЕ-2020

Четыре матча Евро-2020 пройдут в Петербурге.

Эстонский судоходный концерн Tallink Grupp, занимающийся паромными перевозками, запустит два дополнительных рейса в Петербург, помимо запланированных 28 апреля и 1 июня. Это произойдёт во время проведения ЧЕ по футболу 2020 года, точные даты пока что неизвестны. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на гендира российского представительства Марко Палму.

Четыре матча Евро-2020 пройдут в Петербурге. Сборная Финляндии приедет в Петербург на матчи 17 и 22 июня.

Эстонский концерн активно сотрудничал с Петербургом в 2004-2006 году, после швартовки были прекращены.

Представители УЕФА прибудут в Петербург с инспекционным визитом.

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