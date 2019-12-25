Еще одну петербурженку оштрафовали за посиделки с коронавирусным шлейфом

Девушку поместили в изоляцию после контакта с человеком, больным коронавирусом.

Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал на 15 тысяч рублей еще одну петербурженку по сценарию с коронавирусом и гостями. Первая девушка устроила вечеринку в самоизоляции после возвращения из Норвегии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как отметили в районном УМВД, 31 марта девушку поместили в изоляцию до 12 апреля, поскольку петербурженка контактировала с больным коронавирусом человеком. Однако 8 апреля девушка устроила в своей квартире на проспекте Художников посиделки с друзьями, чем нарушила законное постановление Главного государственного врача города. С решением специалистов петербурженка была ознакомлена и поначалу соблюдала изоляцию по правилам.

В суде девушка полностью признала свою вину.

Тем временем, суд вернул в полицию дело на автора поста о "военных в Мурино".

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